Новое руководство "Барселоны" хочет расстаться с 8 игроками

Фото: твиттер Barça Universal/Автор неизвестен

Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта готов летом выставить на трансфер восемь футболистов, сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям источника, в список на продажу попали вратарь Нето, защитники Хуниор Фирпо, Самюэль Умтити, полузащитники Миралем Пьянич, Рикард Пуч, Карлес Аленья, Филипп Коутиньо и нападающий Антуан Гризманн.

Напомним, что долги каталонского клуба превышают 1,2 миллиарда евро. В связи с этим "Барселона" вынуждена принимать меры для улучшения финансового состояния.

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