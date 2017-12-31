Новогоднее чудо: Эдерсон спасает "Манчестер Сити" от первого поражения в сезоне

На последний день 2017 года английская Премьер-Лига подготовила два поединка. Воскресная программа 21-го тура открывалась противостоянием на одном из самых атмосферных стадионов Туманного Альбиона "Селхерст Парк, где местный "Кристал Пэлас" принимал безапелляционного лидера чемпионата "Манчестер Сити". "Горожане" продолжают катком проходит по всем своим соперникам и уже давно нет ни у кого никаких иллюзий относительно того, кто станет чемпионом. Единственной интригой оставалось то, как скоро все-таки Пеп Гвардиола оступиться.

"Кристал Пэлас" выкарабкался из той ямы, в которую угодил в начале сезона и лишь несколько дней назад во встрече против "Арсенала" прервалась восьмиматчевая беспроигрышная серия "орлов". В таком плотном графике всем командам невозможно обойтись без ротации. Тренерский штаб манкунианцев на этот раз предоставил отдых Рахиму Стерлингу и Куну Агуэро, выпустив с первых минут Бернарду Силву и Габриэля Жезуса. Рой Ходжсон по сравнению с прошлым матчем сделал сразу четыре изменения. Место в рамке ворот занял Уэйн Хеннесси, также освежились фланги обороны в лице Тимоти Фосу-Менса и Патрика ван Аанхольта, а в средней линии Лофтуса-Чика заменил Ридевальд.

Поединок команды начали в среднем темпе. А первый опасный момент возник спустя девять минут после стартового свистка. Эдерсон и Мангаля едва не привезли гол, благо для гостей, что Бентеке не поверил своему счастью и пробил мимо ворот. К сожалению, на экваторе первого тайма и Рою Ходжсону, и Пепу Гвардиоле пришлось прибегнуть к вынужденным заменам. Травмировались Скотт Данн и Габи Жезус, вместо которых в игру вошли Мартин Келли и Серхио Агуэро. Только появившись на поле, аргентинец мог открывать счет, но от неминуемого гола лондонский клуб спасла штанга. Процент контроля мяча "горожанами" привычно переваливал за цифру 70, тем не менее, на перерыв команды ушли без забитых мячей.

С началом второй половины встречи манкунианцы стали увеличивать давление, но в этот раз не хватало мощи команде Пепа Гвардиолы. А ближе к концовке поединка лондонцы стали все больше верить в себя и в собственные силы. На 77-й минуте просто обязан был открывать счет Андрос Таунсенд, но с убойной позиции хавбек "Кристал Пэлас" запулил по воробьям, таким образом спровоцировав старину Роя импульсивно и красочно разругаться в отчаянии. Еще сильнее рулевому "орлов" пришлось схватиться за голову уже в компенсированное время, когда Лука Миливоевич не смог реализовать пенальти, пробив настолько плохо, что, завалившись на газон, Эдерсон сумел отбить мяч ногами.

Итак, "Манчестер Сити" снова не выигрывает последний матч в календарном году. Потеря очков на "Селхерст Парк" становится всего второй их осечкой в сезоне, но по итогу матча стоит больше огорчится "Кристал Пэлас", ведь они были очень близки к настоящей сенсации.

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити" – 0:0

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Данн (Келли, 30), ван Аанхольт, Кабай (Панчеон, 76 (Ли Чхон Ен, 90+6)), Миливоевич, Ридевальд, Таунсенд, Заха, Бентеке

"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Мангаля, Данило, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган (Стерлинг, 57), Бернарду Силва (Яя Туре, 81), Сане, Жезус (Агуэро, 23)

На 90+1 минуте Лука Миливоевич не реализовал пенальти (вратарь)

Богдан Архипенко

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