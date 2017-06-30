Новосельцев не покинет "Зенит"

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Новосельцев не покинет "Зенит"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания опроверг слухи о возможном уходе из питерского клуба защитника Ивана Новосельцева.

"Манчини смотрел на первом сборе на Новосельцева, понял уровень игрока. Понятно, что нужно ещё работать, но россиян у нас на этой позиции нет, потому по Ивану проблем нет. Из "Зенита" Новосельцев никуда сейчас не собирается уходить" - сказал Сарсания.

Ранее СМИ утверждали, что 25-летний Новосельцев может вернуться в "Ростов". 

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