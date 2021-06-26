Новосельцев выбрал новый клуб

Фото инстаграм Ивана Новосельцева

Центральный защитник "Сочи" Иван Новосельцев определился с командой, в которой он продолжит карьеру.

Напомним, что "барсы" решили не продлевать с 29-летним футболистом контракт, истекающий 30 июня.

По информации "Матч ТВ", следующим клубом игрока станет тульский "Арсенал".

Новосельцев выступал за "Сочи" с 2019 года, сыграл 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость оценивается в 1 миллион евро.

Не пропустите: Три клуба РПЛ ведут борьбу за Смольникова. | http://soccernews.ru