Новосельцев выбрал новый клуб
Фото инстаграм Ивана Новосельцева
Центральный защитник "Сочи" Иван Новосельцев определился с командой, в которой он продолжит карьеру.
Напомним, что "барсы" решили не продлевать с 29-летним футболистом контракт, истекающий 30 июня.
По информации "Матч ТВ", следующим клубом игрока станет тульский "Арсенал".
Новосельцев выступал за "Сочи" с 2019 года, сыграл 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость оценивается в 1 миллион евро.
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