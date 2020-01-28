Новосельцев заявил, что все в "Сочи" ждут Кокорина

Защитник "Сочи" Иван Новосельцев заявил, что все в команде ждут форварда "Зенита" Александра Кокорина. Об этом сообщает Sport24.

"Мы все очень ждём Сашу Кокорина в "Сочи", и я в том числе. Он очень сильный футболист, обязательно поможет нам в решении турнирных задач. Сейчас наша команда находится не там, где должна быть. Думаю, и Саше будет приятно поработать в нашем коллективе, потому что в "Сочи" сложилась очень хорошая рабочая атмосфера. И мы поможем Саше, и он нам. Все его тут ждут", - сказал Новосельцев.

Ранее сообщалось, что "Сочи" согласовал аренду 28-летнего Кокорина до окончания сезона-2019/2020. Однако позже стало известно, что футболист отказывается переходить в сочинский клуб и, вероятно, продолжит выступать во второй команде "Зенита".

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