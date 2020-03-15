Новость о решении Роналду превратить отели в больницы, возможно, фейковая

Новость о том, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал из своих отелей в Португалии больницы для больных коронавирусом, судя по всему, является фейком.

Как сообщает La Repubblica, известие о решении португальца было опубликовано в ряде европейских медиа, в том числе у газеты Marca. Однако позже мадридское издание без объяснений удалило новость.

Однако отмечается, что данная новость все еще остается на сайте Marca Claro, который ориентирован на жителей Мексики.

Напомним, что на данный момент Роналду находится на Мадейре в Португалии. У его одноклубника Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус.

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