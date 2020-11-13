Новость о заражении Салаха коронавирусом удалена

Египетская ассоциация футбола удалила новость о заражении форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха коронавирусом.

Сообщалось, что 28-летний нападающий сдал положительный тест на COVID-19 в расположении национальной сборной, после чего был изолирован.

Впрочем, позднее данная информация пропала с сайта федерации. С чем это связано, пока неизвестно.

В текущем сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 13 матчей, забил 10 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Хавбек сборной Ирландии Браун заразился коронавирусом. Он отыграл полный матч с Англией. | http://soccernews.ru