Новость о заражении Салаха коронавирусом удалена

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Новость о заражении Салаха коронавирусом удалена

Египетская ассоциация футбола удалила новость о заражении форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха коронавирусом.

Сообщалось, что 28-летний нападающий сдал положительный тест на COVID-19 в расположении национальной сборной, после чего был изолирован.

Впрочем, позднее данная информация пропала с сайта федерации. С чем это связано, пока неизвестно.

В текущем сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 13 матчей, забил 10 голов и сделал 1 ассист.

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