Новой целью "Барселоны" стал Эриксен

"Барселона" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, сообщает Independent.

По сведениям издания, каталонский клуб переключился на кандидатуру датчанина после того, как не сумел договориться о покупке хавбека "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

25-летний Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года, провел за клуб 179 матчей, забил 42 мяча и отдал 56 голевых передач.

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