Новые подробности отчисления Селезнёва из "Колоса": украинец выпивал с тренером клуба РПЛ
Появилась новая информация о скандале с участием нападающего "Колоса" Евгения Селезнёва.
Накануне стало известно, что 35-летнего футболиста отчислили из команды за грубое нарушение режима. Позднее сообщалось, что он прибыл на товарищеский матч с "Рухом" с симптомами алкогольного опьянения.
По информации журналиста Владимира Крамара, Селезнёв действительно выпивал накануне игры в компании тренера московского "Динамо" Андрея Воронина.
В "Колос" форвард перебрался в сентябре 2020 года, в его активе 5 голов и 1 ассист в 12 матчах.
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