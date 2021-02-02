Новые подробности отчисления Селезнёва из "Колоса": украинец выпивал с тренером клуба РПЛ

Теги евгений селезнёвколос ковалёвкадинамо москваандрей воронин

Новые подробности отчисления Селезнёва из "Колоса": украинец выпивал с тренером клуба РПЛ

Появилась новая информация о скандале с участием нападающего "Колоса" Евгения Селезнёва.

Накануне стало известно, что 35-летнего футболиста отчислили из команды за грубое нарушение режима. Позднее сообщалось, что он прибыл на товарищеский матч с "Рухом" с симптомами алкогольного опьянения.

По информации журналиста Владимира Крамара, Селезнёв действительно выпивал накануне игры в компании тренера московского "Динамо" Андрея Воронина.

В "Колос" форвард перебрался в сентябре 2020 года, в его активе 5 голов и 1 ассист в 12 матчах.

Не пропустите: Селезнев - про свое исключение: "Пишут бред! Как я мог приехать пьяным на игру?". | http://soccernews.ru
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