Новые шикарные фото Изабель Гулар - подруги Кевина Траппа

Теги девушки футболистовкевин трапп

Новые шикарные фото Изабель Гулар - подруги Кевина ТраппаПока голкипер французского ПСЖ Кевин Трапп готовится в составе своей команды в США к новому сезону, его подруга бразильская супермодель Изабель Гулар продолжает активничать в социальных сетях, выкладывая свои все новые и новые фото пикантного содержания. Вот лишь часть из них:

Не пропустите:

Джуд Сиссе - новая подруга Генриха Мхитаряна

Джоана Санс - новоиспеченная супруга Дани Алвеса

Аня Гади - самая горячая девушка июня

Алессия Макари - подруга потенциального новичка "Спартака" Оливера Крагля

Эйприл Саммерс - самая известная болельщица "Интера" среди моделей | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов