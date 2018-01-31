Новые трансферы и старые цели: "Манчестер Сити" против "Вест Бромвича"

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Новые трансферы и старые цели: "Манчестер Сити" против "Вест Бромвича"

"Манчестер Сити"  –  "Вест Бромвич"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Роберт Мэдли (Йоркшир, Англия)

В 25 туре английской Премьер-Лиги на стадионе "Этихад" встретятся лидер чемпионата в лице "Манчестер Сити" и 19-я команда турнира – "Вест Бромвич". Казалось бы, 45 очков, разделяющие клубы в таблице АПЛ, не оставляют "дроздам" шансов на успех в игре с "горожанами". Однако последние результаты команды Пардью все же дают ее болельщикам надежду, что матч с сильнейшим коллективом Англии не будет проигран еще до его начала.

Подопечные Гвардиолы переварили поражение от "Ливерпуля" и, как ни в чем не бывало, продолжили штамповать победу за победой. Сначала "горожане" обыграли "Ньюкасл" в рамках чемпионата со счетом 3:1, а затем продвинулись по турнирной сетке Кубка Англии и Кубка Лиги, расправившись с "Кардиффом" (2:0) и "Бристоль Сити" (3:2 ). Причем победа в рамках второго кубка принесла им путевку прямиком в финал, где манкунианцев будет ожидать встреча с "Арсеналом".

Под конец трансферного окна Гвардиола еще и успел побить очередной рекорд: горожане заплатили отступные за защитника "Атлетика" Эмерика Ляпорта в сумме 65 миллионов евро. Теперь у "Сити" точно самая дорогая защитная линия в мире, а у Отаменди со Стоунзом появился приличный конкурент в борьбе за место в основном составе.

"Вест Бромвич" в последних играх непривычно удивляет: команда выиграла 3 из 4 предыдущих матчей во всех турнирах, лишь 1 раз вничью. Если победы над "Эксетером" и "Брайтоном" нельзя считать каким-то выдающимся результатом, то виктория на "Энфилде" была сродни сенсации. "Дрозды" выбили "Ливерпуль" из Кубка Англии, обыграв их на выезде со счетом 3:1, причем итог матча был абсолютно по делу.

"Вест Бромвич" пока остается на 19 месте чемпионата, однако учитывая плотность турнирной таблицы и игру, демонстрируемую командой в последних матчах, складывается впечатление, что это ненадолго. "Дрозды" также провернули достаточно громкую трансферную сделку – до конца сезона у "Ливерпуля" был арендован Даниэль Старридж.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Вест Бромвича":

"Манчестер Сити" выиграл 13 последних матчей против "Вест Бромвича" во всех турнирах.

"Горожане" выиграли 20 из 22 последних матчей Премьер-Лиги.

В 11 предыдущих домашних поединках "Манчестер Сити" в чемпионате было забито 3 и более голов.

Ориентировочные составы на игру:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Сильва, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.

Вест Бромвич: Фостер, Ньом Доусон, Хегази, Брант, Бэрри, Крыховяк, Филлипс, Макклейн, Родригес, Рондон.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Вест Бромвич":

Хозяева – безоговорочные фавориты встречи, и мало кто сомневается в их победе над "дроздами". Но "Вест Бромвич" в последних играх неслабо удивляет своих соперников, а сценарий их матча против мерсисайдцев может в какой-то мере повториться и на "Этихад". С другой стороны, какая-либо недооценка соперника несвойственна команде Гвардиолы, так что настрой у "горожан" будет самый боевой.

Вероятность победы "Манчестер Сити" оценивается букмекерами коэффициентом – 1,17, ничейного исхода –  9,50, виктории "Вест Бромвича" – 19,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
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