Новые трансферы и старые цели: "Манчестер Сити" против "Вест Бромвича"

"Манчестер Сити" – "Вест Бромвич"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Роберт Мэдли (Йоркшир, Англия)

В 25 туре английской Премьер-Лиги на стадионе "Этихад" встретятся лидер чемпионата в лице "Манчестер Сити" и 19-я команда турнира – "Вест Бромвич". Казалось бы, 45 очков, разделяющие клубы в таблице АПЛ, не оставляют "дроздам" шансов на успех в игре с "горожанами". Однако последние результаты команды Пардью все же дают ее болельщикам надежду, что матч с сильнейшим коллективом Англии не будет проигран еще до его начала.

Подопечные Гвардиолы переварили поражение от "Ливерпуля" и, как ни в чем не бывало, продолжили штамповать победу за победой. Сначала "горожане" обыграли "Ньюкасл" в рамках чемпионата со счетом 3:1, а затем продвинулись по турнирной сетке Кубка Англии и Кубка Лиги, расправившись с "Кардиффом" (2:0) и "Бристоль Сити" (3:2 ). Причем победа в рамках второго кубка принесла им путевку прямиком в финал, где манкунианцев будет ожидать встреча с "Арсеналом".

Под конец трансферного окна Гвардиола еще и успел побить очередной рекорд: горожане заплатили отступные за защитника "Атлетика" Эмерика Ляпорта в сумме 65 миллионов евро. Теперь у "Сити" точно самая дорогая защитная линия в мире, а у Отаменди со Стоунзом появился приличный конкурент в борьбе за место в основном составе.

"Вест Бромвич" в последних играх непривычно удивляет: команда выиграла 3 из 4 предыдущих матчей во всех турнирах, лишь 1 раз вничью. Если победы над "Эксетером" и "Брайтоном" нельзя считать каким-то выдающимся результатом, то виктория на "Энфилде" была сродни сенсации. "Дрозды" выбили "Ливерпуль" из Кубка Англии, обыграв их на выезде со счетом 3:1, причем итог матча был абсолютно по делу.

"Вест Бромвич" пока остается на 19 месте чемпионата, однако учитывая плотность турнирной таблицы и игру, демонстрируемую командой в последних матчах, складывается впечатление, что это ненадолго. "Дрозды" также провернули достаточно громкую трансферную сделку – до конца сезона у "Ливерпуля" был арендован Даниэль Старридж.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Вест Бромвича":

"Манчестер Сити" выиграл 13 последних матчей против "Вест Бромвича" во всех турнирах.

"Горожане" выиграли 20 из 22 последних матчей Премьер-Лиги.

В 11 предыдущих домашних поединках "Манчестер Сити" в чемпионате было забито 3 и более голов.

Ориентировочные составы на игру:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Сильва, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.

Вест Бромвич: Фостер, Ньом Доусон, Хегази, Брант, Бэрри, Крыховяк, Филлипс, Макклейн, Родригес, Рондон.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Вест Бромвич":

Хозяева – безоговорочные фавориты встречи, и мало кто сомневается в их победе над "дроздами". Но "Вест Бромвич" в последних играх неслабо удивляет своих соперников, а сценарий их матча против мерсисайдцев может в какой-то мере повториться и на "Этихад". С другой стороны, какая-либо недооценка соперника несвойственна команде Гвардиолы, так что настрой у "горожан" будет самый боевой.

Вероятность победы "Манчестер Сити" оценивается букмекерами коэффициентом – 1,17, ничейного исхода – 9,50, виктории "Вест Бромвича" – 19,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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