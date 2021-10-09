Новые владельцы "Ньюкасла" могут купить еще два клуба
Инвестиционный фонд из Саудовской Аравии может купить еще два клуба.
Как сообщает FedeNerazzurra со ссылкой на ближневосточный источник Arab News, саудовские инвесторы рассматривают вариант с покупкой "Интера" и "Марселя".
Напомним, что ранее этот же фонд приобрел "Ньюкасл" за 350 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18