Новые владельцы "Ньюкасла" могут купить еще два клуба

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Новые владельцы "Ньюкасла" могут купить еще два клуба

Инвестиционный фонд из Саудовской Аравии может купить еще два клуба.

Как сообщает FedeNerazzurra со ссылкой на ближневосточный источник Arab News, саудовские инвесторы рассматривают вариант с покупкой "Интера" и "Марселя".

Напомним, что ранее этот же фонд приобрел "Ньюкасл" за 350 миллионов евро.

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