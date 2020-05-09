Новые владельцы "Ньюкасла" определили очередную трансферную цель на лето

"Ньюкасл" может купить во время летнего трансферного окна полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, видеть голландца в своей команде хотят новые владельцы "сорок" из Саудовской Аравии.

Представители английского клуба уже контактировали с агентом футболиста, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

Ранее СМИ писали, что ван де Бек также интересен "Манчестер Юнайтед", "Реалу" и "Ювентусу".

В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл за "Аякс" 37 матчей, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 44 миллиона евро.

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