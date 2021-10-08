Новые владельцы "Ньюкасла" определились с приоритетной кандидатурой главного тренера

Фото инстаграм Антонио Конте

"Ньюкасл" проявляет интерес к бывшему наставнику миланского "Интера" Антонио Конте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, кандидатура итальянца является приоритетной для новых владельцев "сорок".

Напомним, что в четверг было объявлено о продаже клуба АПЛ саудовским инвесторам, чьё состояние оценивается в 430 миллиардов евро.

Стоит отметить, что Конте уже работал в Англии - с 2016 по 2018 год он возглавлял "Челси".

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