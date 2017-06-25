Новым агентом Доннаруммы может стать его отец

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Новым агентом Доннаруммы может стать его отец

Отец вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Альфонсо Доннарумма может стать его новым агентом, сообщает La Nazione.

По сведениям издания, голкипер собирается уволить своего нынешнего агента Мино Райолу, из-за которого у него возникли сложности с продлением контракта с клубом.

Если смена агента состоится, то 18-летний вратарь, скорее всего, подпишет новое соглашение с "россонери".

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