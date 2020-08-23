Новым генеральным директором "Крыльев Советов" стал бывший генсек РФС

Новым генеральным директором "Крыльев Советов" стал Евгений Калакуцкий.

Отметим, что с 2007 по 2009 год специалист был генеральным секретарем РФС. Также работал в брянском "Динамо", "Сатурне" и "Кайрате".

За кандидатуру Калакуцкого проголосовали все члены совета директоров самарского клуба.

"За это время на должность генерального директора "Крыльев" мы рассмотрели несколько кандидатур. Программа развития клуба, предложенная Евгением Калакуцким, оказалась наиболее глубокой. В ней он представил свое видение по стратегии развития нашего клуба, которая должна помочь всем нам двигаться вперед. К тому же Евгений Геннадьевич имеет большой опыт работы на руководящих должностях в футбольных структурах", - сказал председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов.

Напомним, по итогам сезона-2019/20 самарский клуб вылетел из РПЛ в ФНЛ.

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