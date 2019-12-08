Новым главным тренером "Оренбурга" стал Емельянов

Константин Емельянов назначен на пост главного тренера "Оренбурга". Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.



Ранее специалист входил в тренерский штаб Владимира Федотова, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.



После 19 туров РПЛ "Оренбург" занимает 13 место в турнирной таблице,имея в активе 19 очков.

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