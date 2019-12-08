Новым главным тренером "Оренбурга" стал Емельянов

Теги оренбургвладимир федотов

Новым главным тренером "Оренбурга" стал Емельянов

Константин Емельянов назначен на пост главного тренера "Оренбурга". Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Ранее специалист входил в тренерский штаб Владимира Федотова, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 19 туров РПЛ "Оренбург" занимает 13 место в турнирной таблице,имея в активе 19 очков.

А еще: "Оренбург" рассматривает двух кандидатов на пост тренера| http://soccernews.ru

 
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