Новым главным тренером "Сочи" стал Федотов

Новым главным тренером "Сочи" стал Владимир Федотов. О назначении специалиста рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

"Федотов представлен команде в качестве главного тренера. Контракт заключен на 2,5 года", - заявил Рубашко.

Напомним, вчера, 7 декабря Федотов покинул пост главного тренера "Оренбурга". В сезоне-2017/18 он выиграл первенство Олимп-ФНЛ и вывел "Оренбург" в Премьер-лигу.

"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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