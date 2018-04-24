Новым главным тренером "Удинезе" назначен экс-игрок "Ювентуса"

Теги удинезеигор тудор

Новым главным тренером "Удинезе" назначен экс-игрок "Ювентуса"

Главным тренером "Удинезе" назначен Игор Тудор, сообщает официальный сайт клуба.

Хорватский специалист сменил на этом посту Массимо Оддо. После 34 туров "Удинезе" занимает 15 место в Серии А.

Стоит отметить, что в бытность игроком Тудор играл за "Ювентус".

В качестве тренера 40-летний Тудор ранее работал с "Хайдуком", ПАОКом, "Карабюкспором" и "Галатасараем". Обладатель Кубка Хорватии.

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