Новым главой УПЛ станет иностранец

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Новым главой УПЛ станет иностранецШвейцарский юрист Томас Гримм оказался единственным кандидатом на пост главы украинской премьер-лиги (УПЛ).

Как информирует пресс-служба организации, кандидатура специалиста выдвинута "Александрией".

Выборы состоятся на общем собрании участников УПЛ 6 апреля. | soccernews.ru

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