Новым капитаном "Барселоны" может стать Бускетс

Новым капитаном каталонской "Барселоны" после ухода из клуба полузащитника Андреса Иньесты может стать другой хавбек команды Серхио Бускетс.

Так, по сведениям испанской прессы, 29-летний хавбек вполне может опередить в голосовании своих одноклубников, которое состоится уже в это межсезонье, ведущего бомбардира "сине-гранатовых" Лионеля Месси. При этом отмечается, что сам аргентинец не горит желанием получить капитанскую повязку от партнеров по команде.

Напомним, летом Вальверде намерен расстаться с пятью игроками "Барселоны". | soccernews.ru