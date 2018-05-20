Новым капитаном "Барселоны" может стать Бускетс

Теги барселоналионель мессиандрес иньестасерхио бускетс

Новым капитаном "Барселоны" может стать БускетсНовым капитаном каталонской "Барселоны" после ухода из клуба полузащитника Андреса Иньесты может стать другой хавбек команды Серхио Бускетс.

Так, по сведениям испанской прессы, 29-летний хавбек вполне может опередить в голосовании своих одноклубников, которое состоится уже в это межсезонье, ведущего бомбардира "сине-гранатовых" Лионеля Месси. При этом отмечается, что сам аргентинец не горит желанием получить капитанскую повязку от партнеров по команде.

Напомним, летом Вальверде намерен расстаться с пятью игроками "Барселоны". | soccernews.ru

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