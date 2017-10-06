Новым наставником "Баварии" следующим летом может стать еще один итальянец

Теги бавария мюнхенювентусмассимилиано аллегри

Новым наставником "Баварии" следующим летом может стать еще один итальянецСледующим летом новым главным тренером мюнхенской "Баварии" может стать еще один итальянец, информирует FootMercato.

По сведениям источника, чемпион Германии рассматривает вариант с приглашением на тренерский мостик нынешнего наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Отметим, что контракт Аллегри со "старой сеньорой" истекает летом 2020-го года.

Не пропустите: Хайнкес уже прокомментировал своей назначение на пост главного тренера "Баварии". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев

Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 7 19
2 Бавария Мюнхен 7 14
3 Хоффенхайм 7 14
4 Ганновер 96 7 12
5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Герта 7 9
11 Байер Леверкузен 7 8
12 Вольфсбург 7 7
13 Майнц 05 7 7
14 Штутгарт 7 7
15 Фрайбург 7 7
16 Гамбург 7 7
17 Вердер Бремен 7 4
18 Кельн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов