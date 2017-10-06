Новым наставником "Баварии" следующим летом может стать еще один итальянец

Следующим летом новым главным тренером мюнхенской "Баварии" может стать еще один итальянец, информирует FootMercato.

По сведениям источника, чемпион Германии рассматривает вариант с приглашением на тренерский мостик нынешнего наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Отметим, что контракт Аллегри со "старой сеньорой" истекает летом 2020-го года.

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