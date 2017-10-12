Новым наставником сборной Чили может стать Пеллегрини

Чилийская федерация футбола приступила к поиску нового главного тренера, сообщает Marca.

По сведениям издания, одним из главных кандидатов на этот пост является наставник "Хэбэй Чайна Форчун" Мануэль Пеллегрини.

Впрочем, разорвать контракт с китайцами будет крайне сложно, так как они могут потребовать за это большую неустойку.

Напомним, что сборная Чили не сумела выйти в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.

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