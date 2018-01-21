Новым наставником "Уотфорда" стал экс-тренер "Рубина"

Бывший тренер "Рубина" Хави Грасия возглавил "Уотфорд".

Как сообщает твиттер клуба, Грасия заключил соглашение до лета 2019 года.

После 24 туров "Уотфорд" находится на 10-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

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