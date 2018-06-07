Новым наставником "Жироны" стал экс-тренер "Барселоны"

Эусебио Сакристан назначен на пост главного тренера "Жироны", сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с каталонским клубом контракт до лета 2020 года.

Напомним, что по ходу прошлого сезона Сакристан был уволен из "Реала Сосьедад".

Стоит отметить, что ранее 54-летний Сакристан входил в тренерский штаб Франка Райкарда в "Барселоне".

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