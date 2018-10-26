Новым президентом "Интера" стал 26-летний китаец

Теги интер милан

Новым президентом "Интера" стал 26-летний китаец

"Интер" объявил о назначение нового президента клуба, сообщает официальный сайт "нерадзурри".

Новым главой клуба стал 26-летний китайский бизнесмен Стивен Чжан, который является сыном владельца Suning Holdings Group, компании владеющей контрольным пакетом акций "Интера".

При этом, бывший президент "Интера" Эрик Тохир сохранит за собой долю в клубе.

Напомним, что после девяти туров "Интер" занимает третье место в Серии А.

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