Новым президентом "Интера" стал 26-летний китаец
"Интер" объявил о назначение нового президента клуба, сообщает официальный сайт "нерадзурри".
Новым главой клуба стал 26-летний китайский бизнесмен Стивен Чжан, который является сыном владельца Suning Holdings Group, компании владеющей контрольным пакетом акций "Интера".
The club, its people and the city have been waiting for you.— Inter (@Inter_en) 26 октября 2018 г.
Welcome, President Zhang.#StevenIsHere #FCIM pic.twitter.com/Cz7WqGl1Zy
При этом, бывший президент "Интера" Эрик Тохир сохранит за собой долю в клубе.
Напомним, что после девяти туров "Интер" занимает третье место в Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|СПАЛ
|21
|21
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|Дженоа
|20
|20
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8