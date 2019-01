Новым президентом "Интера" стал 26-летний китаец

"Интер" объявил о назначение нового президента клуба, сообщает официальный сайт "нерадзурри".

Новым главой клуба стал 26-летний китайский бизнесмен Стивен Чжан, который является сыном владельца Suning Holdings Group, компании владеющей контрольным пакетом акций "Интера".

The club, its people and the city have been waiting for you.

Welcome, President Zhang.#StevenIsHere #FCIM pic.twitter.com/Cz7WqGl1Zy