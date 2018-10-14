Новым президентом РФС станет председатель совета директоров "Зенита"
Новым президентом Российского футбольного союза должен стать председатель совета директоров клуба "Зенита", Александр Дюков, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, кандидатура Дюкова будет выдвинута в качестве главного кандидата на ближайшем Исполкоме РФС.
Стоит отметить, что помощник Президента России Игорь Левитин уже одобрил будущее назначение Дюкова.
Ранее Дюков являлся президентом "Зенита".
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|Рубин
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|16
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|17
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