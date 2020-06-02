Новый тренер "Локомотива" Николич оценил уровень чемпионата России

Новым тренер московского "Локомотива" Марко Николич поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.

"Я следил за РПЛ, как и за другими европейскими лигами, — это часть моей работы. Могу уверенно сказать: в России сильный чемпионат, крепкие команды, многие из которых на хорошем счету в Европы", - приводит слова Николича "Гудок".

Напомним, что Николич на посту главного тренера "железнодорожников" сменил Юрия Семина. Сербский специалист подписал с российским клубом контракт на два года.

После 22 туров "Локомотив" занимает второе место в РПЛ и на девять очков отстает от лидирующего "Зенита".

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