Новым тренером "Зенита" станет Семак

Новым главным тренером питерского "Зенита" станет наставник "Уфы" Сергей Семак, информирует bobsoccer.ru.

Официально о назначении 42-летнего специалиста на оставшуюся вакантной должность после ухода Роберто Манчини в сборную Италии "сине-бело-голубые" объявят сегодня.

В завершившемся сезоне Семак вывел "Уфу" в Лигу Европы, заняв с ней итоговое шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, с новой должностью Семака преждевременно уже поздравил вице-губернатор Санкт-Петербурга. | soccernews.ru