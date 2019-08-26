Новым владельцем "Ниццы" стал богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф
Британская компания INEOS купила футбольный клуб "Ницца". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
По данным источника, новым владельцем клуба стал Джим Рэтклифф - один из самых богатых людей Великобритании.
Его состояние оценивается в 21 миллиард фунтов стерлингов. Отметим, что 66-летний британец также является владельцем швейцарской "Лозанны".
В СМИ сообщают, что за "Ниццу" Рэтклифф заплатил от 100 до 120 миллионов евро. Эта сделка стала крупнейшей в истории чемпионата Франции.
На данный момент "Ницца" занимает 4 место в турнирной таблице Лиги 1. 28 августа клуб сыграет с "Марселем" в рамках 3-го тура чемпионата Франции.
А еще: ПСЖ назвал "Реалу" главное условие для трансфера Неймара| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сын Месси порадовался голу в ворота "Барселоны"
-
"Локомотив" договорился о переходе чемпиона Европы-2016
-
Школьники в сборной, "Футбольный Рамадан" и самое длинное имя в истории футбола! Рассказываем, как играют в футбол в глубинках планеты. Часть 2
-
Роботы могут заменить боковых арбитров на футбольных матчах
-
До конца недели ЦСКА рассчитывает усилиться двумя игроками
Лента новостей
-
"Сочи" не побеждает в 7 матчах подряд в РПЛ
-
ЦСКА близок к приобретению игрока "Севильи"
-
Панюков - о матче "Урала" с "Сочи": "Взяли желанием, сегодня был бешеный настрой"
-
"Милан" намерен купить игрока "Ювентуса" Демирала за 35 миллионов евро
-
Новым владельцем "Ниццы" стал богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф
-
Лукаку - в старте "Интера" на матч 1-го тура Серии А с "Лечче"
-
Дренте перешёл в 12-й клуб за карьеру
-
Игнашевич: "ФНЛ - лучшая лига в мире"
-
"Локомотив" договорился о переходе игрока "Интера" Жоау Мариу
-
Главный тренер "Олимпиакоса": "Краснодар" - сильная команда. Завтрашняя игра будет очень интересной"
-
Джованни Симеоне не хочет переходить в московское "Динамо"
-
"Урал" победил "Сочи" в матче РПЛ
-
ПСЖ назвал "Реалу" главное условие для трансфера Неймара
-
Трое "россиян" вызваны в сборную Польши на матчи отбора Евро-2020
-
Тимощук возобновил футбольную карьеру
-
"Спартак-2" проиграл "Ротору" в матче ФНЛ
-
"Реал" потерял пятого игрока из-за травмы этим летом
-
Слуцкий преподал своему сыну урок рэпа
-
3
Сын Месси порадовался голу в ворота "Барселоны"
-
Семак высказался о предстоящем матче чемпионата России со "Спартаком"