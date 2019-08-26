Новым владельцем "Ниццы" стал богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф

Британская компания INEOS купила футбольный клуб "Ницца". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника, новым владельцем клуба стал Джим Рэтклифф - один из самых богатых людей Великобритании.

Его состояние оценивается в 21 миллиард фунтов стерлингов. Отметим, что 66-летний британец также является владельцем швейцарской "Лозанны".

В СМИ сообщают, что за "Ниццу" Рэтклифф заплатил от 100 до 120 миллионов евро. Эта сделка стала крупнейшей в истории чемпионата Франции.

На данный момент "Ницца" занимает 4 место в турнирной таблице Лиги 1. 28 августа клуб сыграет с "Марселем" в рамках 3-го тура чемпионата Франции.

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