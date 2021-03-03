Новым владельцем "Валенсии" может стать наследный принц

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Новым владельцем "Валенсии" может стать наследный принц

Наследный принц Джохора, одного из штатов Малайзии, Тунку Исмаил ибн Султан Идрис хочет купить "Валенсию".

"Мотивацией для меня являются не деньги, а слава и история. Все знают, как сильно я люблю футбол. И я вовсе не новичок в этом деле. Мой клуб "Джохор" был одним из аутсайдеров, а сейчас он чемпион. Мы выиграли 16 трофеев за восемь лет", - приводит слова принца Marca.

Сейчас владельцем "Валенсии" является сингапурец Питер Лим. Из-за финансовых проблем клуб в межсезонье продал нескольких ведущих игроков и сейчас занимает лишь 13-е место в чемпионате Испании.

Не пропустите: "Валенсия" без Черышева разгромно проиграла "Хетафе". | http://soccernews.ru
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