Новый агент Левандовски уже провел встречу с представителями "Реала"

Теги реал мадридроберт левандовскибавария мюнхен

Новый агент Левандовски уже провел встречу с представителями "Реала"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски в летнее трансферное окно может присоединиться к "Реалу".

Как сообщают испанские СМИ, новый агент поляка Пини Захави уже провел встречу с представителями мадридского клуба.

Отметим, что Захави принимал участие в переходе Неймара в ПСЖ.

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