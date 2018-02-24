Новый агент Левандовски уже провел встречу с представителями "Реала"
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски в летнее трансферное окно может присоединиться к "Реалу".
Как сообщают испанские СМИ, новый агент поляка Пини Захави уже провел встречу с представителями мадридского клуба.
Отметим, что Захави принимал участие в переходе Неймара в ПСЖ.
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|Команда
|М
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|25
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