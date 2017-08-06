Новый чемпионат "Лилль" Бьелсы начал с разгрома над "Нантом" Раньери

В первом туре французской Лиги 1 "Лилль" начал с домашнего разгрома над "Нантом".

"Лилль" - "Нант" - 3:0

Голы: Алонсо, 48 - 1:0, Де Превиль, 67 - 2:0 (пенальти), Эль-Гази, 70 - 3:0.

"Лилль": Маньян, Малькюи, Ие, Алонсо, Туре (Н'Гуессан, 46), Амаду, Мендес (Майа, 85), Эль-Гази, Бензия, Нето, Де Превиль (Понсе, 76).

"Нант": Дюпе, Дюбуа, Джиджи (Авазием, 75), Диего, Паллуа, Качаниклич, Туре (Жилле, 75), Ронжье, Илоки (Томассон, 63), Сала, Накулма.

Напомним, вчера ПСЖ обыграл "Амьен". | soccernews.ru