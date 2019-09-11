Новый еврокубковый турнир будет называться Лигой конференций
УЕФА определилась с названием нового еврокубкового турнира.
Как сообщает Bild, он будет называться Лига конференций и впервые его разыграют в сезоне 2021/22.
Формат турнира подразумевает 32 команды разбитые на 8 групп. Команды, занявшие первые места в группах, будут проходить в 1/8 финала. Вторые места встретятся с третьими командами из групповой стадии Лиги Европы и победители пар отправятся в 1/8 финала.
Отмечается, что победитель Лиги конференций заработает право на выход в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.
Читайте также: Легенды Манчестера. Сравниваем девять иностранцев, которые забивали более 50 голов за МЮ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Селадес - новый главный тренер "Валенсии"
-
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Погба в "Реал", но при одном условии
-
Головин - лучший российский футболист в PES 2020, Чалов и Дзюба делят третье место
-
"Валенсия" объявила об увольнении Марселино
-
РФС назначил единый день проведения матчей 1/16 финала Кубка России
Лента новостей
-
Ди Канио: "Меня не удивил переход Икарди в ПСЖ. Это дом для недисциплинированных футболистов"
-
Симеоне может подписать в "Атлетико" одного из своих сыновей
-
Госдума отклонила законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах
-
"Локомотив" рассматривает вариант со сносом своего стадиона
-
"Манчестер Сити" откроет статую в честь Компани
-
Боатенг: "Усман Дембеле напоминает маленького мальчика, у которого слишком много денег"
-
"Бавария" продолжает следить за восстановлением Сане
-
Новый еврокубковый турнир будет называться Лигой конференций
-
Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока августа
-
Официально: Селадес - новый главный тренер "Валенсии"
-
Осорио прокомментировал переход в "Зенит"
-
Зе Луиш - лучший форвард чемпионата Португалии в августе
-
Рамос: "Хотел поиграть в АПЛ, но я счастлив в "Реале"
-
Участие Месси в матче с дортмундской "Боруссией" под вопросом
-
Президент "Наполи" рассказал о летних переговорах по Икарди
-
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Погба в "Реал", но при одном условии
-
Головин - лучший российский футболист в PES 2020, Чалов и Дзюба делят третье место
-
"Валенсия" объявила об увольнении Марселино
-
2
Роналду: "Я не думаю об индивидуальных наградах"
-
Появились фотографии третьего комплекта формы "Барселоны" на текущий сезон
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4