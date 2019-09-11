Новый еврокубковый турнир будет называться Лигой конференций

УЕФА определилась с названием нового еврокубкового турнира.

Как сообщает Bild, он будет называться Лига конференций и впервые его разыграют в сезоне 2021/22.

Формат турнира подразумевает 32 команды разбитые на 8 групп. Команды, занявшие первые места в группах, будут проходить в 1/8 финала. Вторые места встретятся с третьими командами из групповой стадии Лиги Европы и победители пар отправятся в 1/8 финала.

Отмечается, что победитель Лиги конференций заработает право на выход в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.

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