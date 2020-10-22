Новый главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прилетел в Москву

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Новый главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прилетел в Москву

Новый главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц и его помощник Волкан Булут прилетели в Москву, сообщает пресс-служба клуба.

"Сандро Шварц и Волкан Булут в Москве!" - говорится в официальном Twitter "Динамо". 

Напомним, что Шварц подписал с "Динамо" контракт до лета 2022 года. На посту наставника "бело-голубых" немецкий специалист сменил Кирилла Новикова.

После 11 туров "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 

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