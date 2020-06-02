Новый главный тренер "Локомотива" Николич высказался о давлении со стороны болельщиков

Теги марко николичлокомотив москваюрий семин

Новый главный тренер "Локомотива" Николич высказался о давлении со стороны болельщиков

Новый главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал поведение болельщиков клуба после отставки Юрия Семина.

Напомним, фанаты "железнодорожников" настаивают на отставке руководства команды из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с 73-летним специалистом.

 "Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками.

Я понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30-40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но в начале всегда так. Важно, что будет в конце.

В юности я сам был болельщиком, поэтому все понимаю. Любовь нужно заслужить. Бороться за клуб и добиваться результата - это самое важное", - передает слова Николича Sport24.

С 1 июня сербский специалист занял должность главного тренера "Локомотива".

А еще: Марко Николич рассказал, как изменится стиль игры "Локомотива" | http://soccernews.ru

 
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