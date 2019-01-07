Новый игрок "Реала" поделился впечатлениями о команде

Новый игрок "Реала" Браим Диас рассказал, что думает о переходе в мадридский клуб из "Манчестер Сити".

"Я мечтал играть в "Реале" с самого детства. Когда я принял решение покинуть "Сити", у меня было всего три варианта: "Реал", "Реал", "Реал", - сказал Диас.

В новом клубе футболист будет играть под 21-м номером.

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