Новый игрок "Спартака" Ларссон поблагодарил свой бывший клуб

Теги спартак москваджордан ларссонтрансферыноррчепинг

Новый игрок "Спартака" Ларссон поблагодарил свой бывший клуб

Сегодня, 2 августа, стало известно, что "Спартак" подписал контракт со шведским форвардом Джорданом Ларссоном. В связи с этим футболист попрощался со своим бывшим клубом "Норрчепингом".

"Я очень благодарен клубу, за чудесное время. Прежде всего хочу поблагодарить товарищей по команде, тренеров, персонал и, конечно, болельщиков, которые несмотря ни на что верили в меня. Надеюсь, очень скоро мы увидимся в Европе", - сказал швед.

Игрок является воспитанником "Барселоны", за "Норрчепинг" выступал с января 2018 года, сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Шюррле высказался о переходе в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Новичок "Спартака" Шюррле включен в заявку на сезон РПЛ перед дерби с "Динамо"

Новичок "Спартака" Шюррле включен в заявку на сезон РПЛ перед дерби с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 3 7
3 Краснодар Краснодар 3 6
4 Урал Урал 3 6
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
8 Локомотив Москва Локомотив Москва 3 4
9 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
10 Спартак Москва Спартак Москва 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 Ахмат Ахмат 2 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов