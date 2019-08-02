Новый игрок "Спартака" Ларссон поблагодарил свой бывший клуб

Сегодня, 2 августа, стало известно, что "Спартак" подписал контракт со шведским форвардом Джорданом Ларссоном. В связи с этим футболист попрощался со своим бывшим клубом "Норрчепингом".

"Я очень благодарен клубу, за чудесное время. Прежде всего хочу поблагодарить товарищей по команде, тренеров, персонал и, конечно, болельщиков, которые несмотря ни на что верили в меня. Надеюсь, очень скоро мы увидимся в Европе", - сказал швед.

Игрок является воспитанником "Барселоны", за "Норрчепинг" выступал с января 2018 года, сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

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