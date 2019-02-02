Новый клуб Берлускони зимой подписал 16 новичков

Теги монцасильвио берлускони

Новый клуб Берлускони зимой подписал 16 новичков

"Монца", которую недавно приобрёл бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони, всерьёз обновила состав во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб из третьего итальянского дивизиона подписал 16 новичков, параллельно расставшись с 14 футболистами.

По словам управляющего директора "Монцы" Адриано Галлиани, перед командой поставлена задача - побороться за выход в Серию B.

Стоит отметить, что сейчас "бьянкоросси" занимают седьмое место в турнирной таблице группы B третьего дивизиона.

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