Новый клуб Берлускони зимой подписал 16 новичков
"Монца", которую недавно приобрёл бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони, всерьёз обновила состав во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб из третьего итальянского дивизиона подписал 16 новичков, параллельно расставшись с 14 футболистами.
По словам управляющего директора "Монцы" Адриано Галлиани, перед командой поставлена задача - побороться за выход в Серию B.
Стоит отметить, что сейчас "бьянкоросси" занимают седьмое место в турнирной таблице группы B третьего дивизиона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8