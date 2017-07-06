Новый контракт Месси обойдется "Барселоне" в сумасшедшую сумму

Новый четырехлетний контракт Лионеля Месси обойдется каталонской "Барселоне" в умопомрачительную сумму, информирует испанская пресса.

Сообщается, что, согласно достигнутой договоренности между игроком и клубом, оклад аргентинца с нового сезона будет равняться 44 миллионам евро. Учитывая, что также пятикратный обладатель "Золотого мяча" получит подписной бонус в размере 50 миллионов евро, в сумме на новый контракт своего ведущего бомбардира "Барса" потратит 226 миллионов евро.

Не пропустите: история Месси в "Барселоне". | soccernews.ru