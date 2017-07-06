Новый контракт Месси обойдется "Барселоне" в сумасшедшую сумму

Теги барселоналионель месси

Новый контракт Месси обойдется "Барселоне" в сумасшедшую суммуНовый четырехлетний контракт Лионеля Месси обойдется каталонской "Барселоне" в умопомрачительную сумму, информирует испанская пресса.

Сообщается, что, согласно достигнутой договоренности между игроком и клубом, оклад аргентинца с нового сезона будет равняться 44 миллионам евро. Учитывая, что также пятикратный обладатель "Золотого мяча" получит подписной бонус в размере 50 миллионов евро, в сумме на новый контракт своего ведущего бомбардира "Барса" потратит 226 миллионов евро.

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комментарии
Кабан910

Все ясно... месси ссытся переходить в конкурентную лигу.

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