Новый контракт Моуринью с "Манчестер Юнайтед" будет действовать до лета 2021 года

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Новый контракт Моуринью с "Манчестер Юнайтед" будет действовать до лета 2021 года
"Манчестер Юнайтед" договорился о продлении контракта с главным тренером Жозе Моуринью, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, новое соглашение между специалистом и клубом будет действовать до лета 2021 года с возможностью продления еще на год.

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

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