Новый контракт Отаменди с "Манчестер Сити" будет действовать до лета 2022 года

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Новый контракт Отаменди с "Манчестер Сити" будет действовать до лета 2022 года

"Манчестер Сити" продлил контракт с аргентинским защитником Николасом Отаменди, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, новое соглашение будет действовать до лета 2022 года. Прежний контракт был рассчитан до лета 2020 года.

В этом сезоне 29-летний Отаменди провел за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах и забил 5 голов.

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