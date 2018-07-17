Новый лидер обороны ЦСКА прибыл в расположение клуба: опубликованы фото

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Новый лидер обороны ЦСКА прибыл в расположение клуба: опубликованы фото

Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон присоединился к команде, сообщает официальный твиттер клуба.

Сегодня футболист провел первую тренировку в армейском клубе под руководством главного тренера Виктора Гончаренко.

25-летний Магнуссон перешел в ЦСКА из "Бристоль Сити" за 2,8 миллиона евро.

Напомним, что этим летом завершили карьеры многолетние лидеры обороны армейцев братья Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич.

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