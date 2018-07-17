Новый лидер обороны ЦСКА прибыл в расположение клуба: опубликованы фото
Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон присоединился к команде, сообщает официальный твиттер клуба.
Сегодня футболист провел первую тренировку в армейском клубе под руководством главного тренера Виктора Гончаренко.
25-летний Магнуссон перешел в ЦСКА из "Бристоль Сити" за 2,8 миллиона евро.
Напомним, что этим летом завершили карьеры многолетние лидеры обороны армейцев братья Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич.
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|30
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|Краснодар
|30
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|5
|Зенит Санкт-Петербург
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|Уфа
|30
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|30
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|8
|Динамо Москва
|30
|40
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|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
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|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
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