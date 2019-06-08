Новый мяч АПЛ: появились первые фото

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Новый мяч АПЛ: появились первые фото

В интернете появились первые фотографии нового мяча АПЛ, которым команды будут играть в следующем сезоне.

Портал Footy Headlines опубликовал снимки на своём официальном сайте.

Мяч выполнен в белом цвете с тёмно-синими и розовыми вставками. Производством игрового снаряда занималась компания Nike.

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