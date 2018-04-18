Новый наставник "Баварии" заинтересован в обмене хавбеками с "Барселоной"

Теги бавария мюнхенбарселонахамес родригесиван ракитичнико ковач

Новый наставник "Баварии" заинтересован в обмене хавбеками с "Барселоной"Новый главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач, который приступит к работе с командой по окончанию текущего сезона, заинтересован в обмене полузащитниками с каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям испанской прессы, 46-летний специалист не видит места в стане чемпионов Германии для Хамеса Родригеса. В то же время хорват заинтересован в приобретении своего соотечественника Ивана Ракитича, выступающего за "сине-гранатовых". Ввиду этого не исключается вариант, при котором немецкий гранд выкупит контракт колумбийца у мадридского "Реала" и предложит его в обмен на 30-летнего хавбека "Барсы".

Напомним, "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Ракитичу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Челси" едет в гости к "Бернли"

"Челси" едет в гости к "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 30 55
3 Байер Леверкузен 30 51
4 Боруссия Дортмунд 30 51
5 РБ Лейпциг 30 47
6 Хоффенхайм 30 46
7 Айнтрахт Франкфурт 30 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 30 37
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 30 30
15 Майнц 05 30 30
16 Фрайбург 30 30
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов