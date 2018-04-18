Новый наставник "Баварии" заинтересован в обмене хавбеками с "Барселоной"

Новый главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач, который приступит к работе с командой по окончанию текущего сезона, заинтересован в обмене полузащитниками с каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям испанской прессы, 46-летний специалист не видит места в стане чемпионов Германии для Хамеса Родригеса. В то же время хорват заинтересован в приобретении своего соотечественника Ивана Ракитича, выступающего за "сине-гранатовых". Ввиду этого не исключается вариант, при котором немецкий гранд выкупит контракт колумбийца у мадридского "Реала" и предложит его в обмен на 30-летнего хавбека "Барсы".

Напомним, "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Ракитичу. | soccernews.ru