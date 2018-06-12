Новый наставник "Эвертона" желает избавиться от Руни

Теги марку силваэвертонуэйн руни

Новый наставник "Эвертона" желает избавиться от РуниНовоиспеченный главный тренер "Эвертона" Марку Силва желает избавиться от форварда своей команды Уэйна Руни.

Так, по сведениям Mirror, португальский специалист не видит 32-летнего нападающего в своей команде в следующем сезоне. Наставник "ирисок" уже уведомил игрока о своих планах, поэтому тот уже начал подыскивать себе новый клуб.

Контракт Руни с "Эвертоном" рассчитан до лета следующего года. В завершившемся сезоне он забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за свой клуб.

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