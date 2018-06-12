Новый наставник "Эвертона" желает избавиться от Руни

Новоиспеченный главный тренер "Эвертона" Марку Силва желает избавиться от форварда своей команды Уэйна Руни.

Так, по сведениям Mirror, португальский специалист не видит 32-летнего нападающего в своей команде в следующем сезоне. Наставник "ирисок" уже уведомил игрока о своих планах, поэтому тот уже начал подыскивать себе новый клуб.

Контракт Руни с "Эвертоном" рассчитан до лета следующего года. В завершившемся сезоне он забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за свой клуб.

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