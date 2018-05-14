Новый наставник ПСЖ встретился с Неймаром

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Новый наставник ПСЖ встретился с НеймаромНовый главный тренер ПСЖ Томас Тухель уже встретился с ведущим форвардом своей будущей команды Неймаром.

Так, по сведениям Süddeutsche Zeitung, 44-летний специалист, о назначении которого на должность своего наставника парижане должны объявить сегодня, провел встречи с некоторыми из своих подопечных, одним из которых был звездный бразилец.

В настоящее время Тухель продолжает активно изучать французский язык.

Напомним, Маркиньос высказался о будущем Неймара. | soccernews.ru

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