Новый наставник "Шанхай Шэньхуа" отстранил Тевеса от тренировок

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Новый наставник "Шанхай Шэньхуа" отстранил Тевеса от тренировок

Новый главный тренер "Шанхай Шэньхуа" У Цзинуй принял решение отстранить от тренировок аргентинского нападающего Карлоса Тевеса.

"Тевес имеет лишний вес. А я несу ответственность перед командой. Если футболист не готов выкладываться на поле на 100 процентов, его не смысла выпускать", - приводит слова тренера AFP.

Напомним, что 33-летний Тевес перешел в "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2016 года. Ему зарплата в клубе составляет 38 миллионов евро в год.

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