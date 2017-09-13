Новый наставник "Шанхай Шэньхуа" отстранил Тевеса от тренировок

Новый главный тренер "Шанхай Шэньхуа" У Цзинуй принял решение отстранить от тренировок аргентинского нападающего Карлоса Тевеса.

"Тевес имеет лишний вес. А я несу ответственность перед командой. Если футболист не готов выкладываться на поле на 100 процентов, его не смысла выпускать", - приводит слова тренера AFP.

Напомним, что 33-летний Тевес перешел в "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2016 года. Ему зарплата в клубе составляет 38 миллионов евро в год.

Не пропустите: Диего Коста может продолжить карьеру в Азии. | http://soccernews.ru