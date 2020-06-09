Новый помощник Гвардиолы прилетел в Англию для подписания контракта с "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолахуан мануэль лильо

Новый помощник Гвардиолы прилетел в Англию для подписания контракта с "Манчестер Сити"

В ближайшее время испанец Хуан Мануэль Лильо войдёт в тренерский штаб "Манчестер Сити", пишет Diario Sport.

По информации источника, 54-летний специалист уже прилетел в Англию для подписания контракта с "горожанами".

Напомним, что наставник "Сити" Хосеп Гвардиола пригласил Лильо на место Микеля Артеты, который покинул клуб ещё в декабре.

Ожидается, что соглашение между сторонами будет рассчитано на один год.

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