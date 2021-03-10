Новый президент "Барселоны" определился с будущим Коутиньо

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Новый президент "Барселоны" определился с будущим Коутиньо

Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет избавиться от бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб постарается продать футболиста в летнее трансферное окно. Лапорта хочет уменьшить зарплатную ведомость, чтобы иметь возможность подписать австрийского защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу

В настоящее время Коутиньо восстанавливается после травмы и может вернуться в строй в конце апреля.

В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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